Life.ru выяснил, опасно ли хрустеть пальцами для здоровья

Ранее Life.ru рассказал, почему у некоторых людей колени начинают скрипеть уже в 30 лет. Всему виной диспластический синдром — это врождённое состояние, характеризующееся чрезмерной подвижностью суставов. У таких людей связки и соединительная ткань более эластичны и подвержены растяжениям и травмам. Если у ребёнка с детства наблюдаются искривление ног, плоскостопие, Х-образные ноги или нарушения осанки, это может свидетельствовать о врождённой слабости опорно-двигательного аппарата, которая проявляется болями в суставах в более зрелом возрасте (30−40 лет).