Учёный Крушельницкий заявил о разгадке тайны Бермудского треугольника

Учёный из Австралии Карл Крушельницкий заявил, что он якобы разгадал тайну Бермудского треугольника, написал журнал Popular Mechanics.
Исследователь утверждает, что исчезновение кораблей и самолётов в указанной зоне не является аномалией. По его подсчётам, процент подобных инцидентов в Бермудском треугольнике не превышает средние показатели для других океанических акваторий.
Учёный признал, что в этой части мирового океана регулярно происходят авиакатастрофы и кораблекрушения. Крушельницкий полагает, что частые инциденты можно объяснить интенсивным движением в Бермудском треугольнике. Кроме того, исследователь напомнил, что указанное место считается сложным для навигации.
Бермудский треугольник находится в Атлантическом океане. Этот участок ограничен побережьем американского штата Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.
Напомним, в сентябре 2023 года научный портал IFLScience опубликовал статью, в которой говорилось, что тайна Бермудского треугольника может быть объяснена наличием большого количества водорослей и опасными течениями.