Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёный Крушельницкий заявил о разгадке тайны Бермудского треугольника

Учёный из Австралии считает, что частые инциденты в Бермудском треугольнике объясняются интенсивным движением.

Источник: Аргументы и факты

Учёный из Австралии Карл Крушельницкий заявил, что он якобы разгадал тайну Бермудского треугольника, написал журнал Popular Mechanics.

Исследователь утверждает, что исчезновение кораблей и самолётов в указанной зоне не является аномалией. По его подсчётам, процент подобных инцидентов в Бермудском треугольнике не превышает средние показатели для других океанических акваторий.

Учёный признал, что в этой части мирового океана регулярно происходят авиакатастрофы и кораблекрушения. Крушельницкий полагает, что частые инциденты можно объяснить интенсивным движением в Бермудском треугольнике. Кроме того, исследователь напомнил, что указанное место считается сложным для навигации.

Бермудский треугольник находится в Атлантическом океане. Этот участок ограничен побережьем американского штата Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.

Напомним, в сентябре 2023 года научный портал IFLScience опубликовал статью, в которой говорилось, что тайна Бермудского треугольника может быть объяснена наличием большого количества водорослей и опасными течениями.