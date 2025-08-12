Учёный Крушельницкий заявил о разгадке тайны Бермудского треугольника

Учёный признал, что в этой части мирового океана регулярно происходят авиакатастрофы и кораблекрушения. Крушельницкий полагает, что частые инциденты можно объяснить интенсивным движением в Бермудском треугольнике. Кроме того, исследователь напомнил, что указанное место считается сложным для навигации.