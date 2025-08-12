Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван размер минимальной стипендии в вузах РФ в 2025 году

В Минобрнауки рассказали о минимальной стипендии в вузах.

Источник: Комсомольская правда

В России назвали размер минимальной стипендии в вузах. В 2025 году он будет составлять 2 224 рубля. Размер стипендии зависит от вида получаемого пособия. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документ Минобрнауки.

В Министерстве уточнили, что минимальный размер государственной стипендии для ординаторов составит 11 157 рублей. Стипендия аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, должна быть не менее 10 513 рублей.

«Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше нормативов, установленных правительством РФ», — говорится в сообщении.

В РФ также назвали сумму, необходимую для ощущения «нормальной» жизни. По версии состоятельных людей, каждый должен получать не менее 250 тысяч рублей.