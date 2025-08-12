Ричмонд
Трое погибли при стрельбе на парковке магазина в Техасе

Убившего троих в Техасе злоумышленника задержали с применение электрошокера.

Источник: Комсомольская правда

Трое погибли на парковке магазина в городе Остин в Техасе, когда мужчина внезапно устроил стрельбу. Об этом информирует в социальной сети Х местная служба скорой помощи.

При этом начальник полиции Остина Лиза Дэвис информировала, что нападавший скрылся с места происшествия, но его нашли и задержали, для этого пришлось применить электрошокер. Мужчина ранее имел проблемы с психическим здоровьем, уточнила Дэвис на брифинге, трансляция которого велась в социальных сетях.

Накануне восемь человек погибли в Эквадоре на дискотеке в городе Санта-Лусия, когда группа вооружённых преступников открыла огонь по посетителям клуба.

Ранее сообщалось, что в центре Чикаго произошла массовая стрельба, в результате которой погибли и пострадали люди.

Также сообщалось, что в результате стрельбы в баре в городе Анаконда, что располагается в американском штате Монтана, погибло четыре человека.