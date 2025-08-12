Трое погибли при стрельбе на парковке магазина в Техасе

При этом начальник полиции Остина Лиза Дэвис информировала, что нападавший скрылся с места происшествия, но его нашли и задержали, для этого пришлось применить электрошокер. Мужчина ранее имел проблемы с психическим здоровьем, уточнила Дэвис на брифинге, трансляция которого велась в социальных сетях.