Трое погибли при стрельбе на парковке магазина в Техасе

Трое погибли на парковке магазина в городе Остин в Техасе, когда мужчина внезапно устроил стрельбу. Об этом информирует в социальной сети Х местная служба скорой помощи.
При этом начальник полиции Остина Лиза Дэвис информировала, что нападавший скрылся с места происшествия, но его нашли и задержали, для этого пришлось применить электрошокер. Мужчина ранее имел проблемы с психическим здоровьем, уточнила Дэвис на брифинге, трансляция которого велась в социальных сетях.
Накануне восемь человек погибли в Эквадоре на дискотеке в городе Санта-Лусия, когда группа вооружённых преступников открыла огонь по посетителям клуба.
Ранее сообщалось, что в центре Чикаго произошла массовая стрельба, в результате которой погибли и пострадали люди.
Также сообщалось, что в результате стрельбы в баре в городе Анаконда, что располагается в американском штате Монтана, погибло четыре человека.