Военно-воздушным силам России исполнилось 113 лет

А ранее российские военно-воздушные силы нанесли мощный удар по инфраструктуре Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. Авиабомба ФАБ-3000 была сброшена на мост в районе Константиновки, которым пользовался противник. На видео показан момент поражения цели авиабомбой и последствия удара.