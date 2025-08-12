Военно-воздушным силам России исполнилось 113 лет. Видео © Telegram / Zvezdanews.
Сегодня ВВС входят в состав Воздушно-космических сил и включают дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В зависимости от задач подразделения выполняют различные функции.
В рамках специальной военной операции за проявленное мужество 31 представитель лётного состава награждён высшей государственной наградой — званием Героя России.
А ранее российские военно-воздушные силы нанесли мощный удар по инфраструктуре Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. Авиабомба ФАБ-3000 была сброшена на мост в районе Константиновки, которым пользовался противник. На видео показан момент поражения цели авиабомбой и последствия удара.