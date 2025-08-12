Ричмонд
Крутой впервые ответил на обвинение в нечестной победе Дубцовой на «Фабрике»

Продюсер и композитор Игорь Крутой впервые прокомментировал заявление участника «Фабрики звезд-4» Антона Зацепина о том, что Ирина Дубцова не заслужила победы на проекте. Два года назад в интервью он утверждал, что получил первое место по результатам зрительского голосования, но продюсеры распорядились иначе.

Крутой был одним из продюсеров музыкального шоу, только сейчас он решил ответить артисту.

— Он дурачок просто. Это психология любого неудачника, — заявил он в интервью журналистке Лауре Джугелии на Youtube-канале, говоря о Зацепине.

Композитор отметил, что время расставило все на свои места.

— Почему он не стал звездой после этого? Не может? — иронично поинтересовался Крутой.

Он напомнил, что дальнейшая творческая жизнь Дубцовой сложилась удачно, что является лучшим показателем справедливости ее победы в проекте.

Игорь Крутой оценил композицию «Прямо по сердцу» певца Ярослава Дронова (Shaman) для международного музыкального конкурса «Интервидение». По его мнению, она дает возможность выигрышно показать вокальные данные и успешно представить страну на конкурсе.