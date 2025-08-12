Крутой впервые ответил на обвинение в нечестной победе Дубцовой на «Фабрике»

Продюсер и композитор Игорь Крутой впервые прокомментировал заявление участника «Фабрики звезд−4» Антона Зацепина о том, что Ирина Дубцова не заслужила победы на проекте. Два года назад в интервью он утверждал, что получил первое место по результатам зрительского голосования, но продюсеры распорядились иначе.
Крутой был одним из продюсеров музыкального шоу, только сейчас он решил ответить артисту.
— Он дурачок просто. Это психология любого неудачника, — заявил он в интервью журналистке Лауре Джугелии на Youtube-канале, говоря о Зацепине.
Композитор отметил, что время расставило все на свои места.
— Почему он не стал звездой после этого? Не может? — иронично поинтересовался Крутой.
Он напомнил, что дальнейшая творческая жизнь Дубцовой сложилась удачно, что является лучшим показателем справедливости ее победы в проекте.
Игорь Крутой оценил композицию «Прямо по сердцу» певца Ярослава Дронова (Shaman) для международного музыкального конкурса «Интервидение». По его мнению, она дает возможность выигрышно показать вокальные данные и успешно представить страну на конкурсе.