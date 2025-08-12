Крутой впервые ответил на обвинение в нечестной победе Дубцовой на «Фабрике»

Продюсер и композитор Игорь Крутой впервые прокомментировал заявление участника «Фабрики звезд-4» Антона Зацепина о том, что Ирина Дубцова не заслужила победы на проекте. Два года назад в интервью он утверждал, что получил первое место по результатам зрительского голосования, но продюсеры распорядились иначе.