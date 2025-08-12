Пленный Носиковский: половина солдат и офицеров ВСУ общается на русском

«50 на 50, я думаю. Я в основном общаюсь, если человек общается на русском, то стараюсь общаться с ним на русском. Если на украинском, то на украинском… И солдаты, и офицеры — никак не преследуются», — сказал пленный в разговоре с агентством РИА Новости.