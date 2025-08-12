Пленный Носиковский: половина солдат и офицеров ВСУ общается на русском

50 процентов личного состава Вооружённых сил Украины разговаривает на русском языке, заявил пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский.
Он уточнил, что использование русского языка никак не преследуется со стороны украинского командования.
«50 на 50, я думаю. Я в основном общаюсь, если человек общается на русском, то стараюсь общаться с ним на русском. Если на украинском, то на украинском… И солдаты, и офицеры — никак не преследуются», — сказал пленный в разговоре с агентством РИА Новости.
По словам Носиковского, офицеры ВСУ отдают приказы по рации на русском языке «без какой-либо реакции со стороны командования».
Напомним, украинский офицер Сергей Носиковский сдался в плен ВС РФ, потому что обещал своей девушке вернуться живым.
Ранее он заявил, что моральный дух среди младших офицеров Вооружённых сил Украины очень низок, они устали от украинского конфликта.