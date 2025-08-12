Россиянам посоветовали ждать полуночи для наблюдения звездопада в ночь на среду

Максимальная активность метеорного потока Персеиды в этом году придется на ночь с 12 на 13 августа, когда с полуночи до рассвета можно будет увидеть наибольшее количество «падающих звезд». Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Персеиды возникают при вхождении в атмосферу Земли частиц космической пыли, оставленной кометой 109/Свифта-Туттля. Каждый август наша планета пересекает этот поток, что сопровождается яркими метеорами, некоторые из которых называют болидами из-за длительного свечения.
По словам астрономов, после захода солнца радиант потока — точка на небе, откуда словно исходят метеоры — находится над северо-восточным горизонтом. К полуночи он поднимается почти в зенит, что делает наблюдение особенно удачным.
Радиант расположен в созвездии Персея, недалеко от границ с Жирафом и Кассиопеей. Интенсивность метеорного потока постепенно растет за несколько дней до и после пика активности, поэтому звездопад можно наблюдать и вне даты максимума.
В ночь максимума Персеид зрителям также будут доступны красивые планетарные ансамбли: высоко на юге — Луна и Сатурн, а у восточного горизонта — Венера с Юпитером, которые образуют яркие пары, привлекая внимание любителей астрономии.
До этого сообщалось, что Луна может засветить небо во время звездопада Персеиды.