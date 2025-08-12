В России предложили упростить требования к указанию паспортных данных

В обращении отмечается, что при заключении договоров и оформлении документов граждане вынуждены предоставлять полные паспортные данные, хотя для проверки действительности документа через сервисы МВД достаточно лишь серии и номера. По мнению авторов инициативы, сбор избыточной информации создает неоправданную бюрократическую нагрузку.