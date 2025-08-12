В России предложили упростить требования к указанию паспортных данных

Депутаты Госдумы направили министру юстиции Константину Чуйченко предложение упростить требования к указанию паспортных данных в документах. Согласно инициативе, для идентификации личности достаточно будет указывать только серию и номер паспорта, исключив сведения о месте выдачи и коде подразделения, сообщает ТАСС.
В обращении отмечается, что при заключении договоров и оформлении документов граждане вынуждены предоставлять полные паспортные данные, хотя для проверки действительности документа через сервисы МВД достаточно лишь серии и номера. По мнению авторов инициативы, сбор избыточной информации создает неоправданную бюрократическую нагрузку.
Депутаты предложили разработать методические рекомендации для госорганов и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив новый порядок указания паспортных данных.
