В России предложили упростить требования к указанию паспортных данных

Депутаты Госдумы направили министру юстиции Константину Чуйченко предложение упростить требования к указанию паспортных данных в документах. Согласно инициативе, для идентификации личности достаточно будет указывать только серию и номер паспорта, исключив сведения о месте выдачи и коде подразделения, сообщает ТАСС.

В обращении отмечается, что при заключении договоров и оформлении документов граждане вынуждены предоставлять полные паспортные данные, хотя для проверки действительности документа через сервисы МВД достаточно лишь серии и номера. По мнению авторов инициативы, сбор избыточной информации создает неоправданную бюрократическую нагрузку.

Депутаты предложили разработать методические рекомендации для госорганов и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив новый порядок указания паспортных данных.

Ранее сообщалось, что правительство РФ увеличило выплаты детям военных в плену до 9,38 млрд рублей.