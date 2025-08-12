Можно ли стереть воспоминания о предательстве с помощью гипноза: психиатр дал ответ

Некоторые люди после тяжелого предательства мечтают просто «стереть» неприятные воспоминания и начать жизнь с чистого листа. Один из способов, который часто обсуждают в таких случаях, — гипноз. Психиатр, старший научный сотрудник МГППУ Геннадий Банников рассказал KP.RU, поможет ли это исцелить боль от измены.
— Легкий гипноз, когда человек находится в сознании, например, эриксоновский, помогает переработке травмы. Человек расслабляется, открывается доступ к заблокированным воспоминаниям, — уточнил специалист.
По словам врача, гипноз не должен использоваться как «волшебная кнопка» для полного удаления событий из памяти. Такой подход несет риски для психики.
— Насчет «стереть» воспоминания, — это вызывает много вопросов, ведь память — одна из составляющих личности человека. Любые сложные события требуют перепроживания при поддержке и сопровождении профессионала, и цель психотерапии как раз в интеграции событий в целостную картину жизни человека, а не в отделении их от сознания, — объяснил эксперт.
Переживание трудных событий и эмоций должно происходить под наблюдением психотерапевта — специалиста, который способен распознать момент, когда состояние человека может стать тяжелее.