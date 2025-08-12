Можно ли стереть воспоминания о предательстве с помощью гипноза: психиатр дал ответ

— Насчет «стереть» воспоминания, — это вызывает много вопросов, ведь память — одна из составляющих личности человека. Любые сложные события требуют перепроживания при поддержке и сопровождении профессионала, и цель психотерапии как раз в интеграции событий в целостную картину жизни человека, а не в отделении их от сознания, — объяснил эксперт.