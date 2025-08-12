В России расширили список оснований для лишения гражданства мигрантов

Теперь лишиться российского паспорта можно более чем по 80 основаниям. В их числе — тяжкие уголовные преступления, включая убийство, развратные действия в отношении несовершеннолетних и организацию незаконной миграции. Также гражданства лишат за публичное оправдание терроризма, его пропаганду и использование нацистской символики.