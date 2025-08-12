В России расширили список оснований для лишения гражданства мигрантов

В России вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для лишения мигрантов приобретённого гражданства. Документ, принятый Госдумой 17 июля и подписанный президентом Владимиром Путиным 13 июля, начал действовать с 11 августа.
Теперь лишиться российского паспорта можно более чем по 80 основаниям. В их числе — тяжкие уголовные преступления, включая убийство, развратные действия в отношении несовершеннолетних и организацию незаконной миграции. Также гражданства лишат за публичное оправдание терроризма, его пропаганду и использование нацистской символики.
Кроме того, под действие закона попадают лица, тайно сотрудничающие с иностранными государствами или организациями, если их деятельность направлена на подрыв безопасности России.
Ранее сообщалось, что в России предложили упростить требования к указанию паспортных данных.