Названы три причины, почему домашние настойки превращаются в «дары смерти»

В их косточках содержится амигдалин — вещество, которое при расщеплении превращается в синильную кислоту — яд. Чем больше косточек вы используете и чем дольше настаиваете напиток, тем опаснее он становится. В домашних условиях лучше избегать использования косточек или тщательно их очищать.