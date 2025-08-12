Ричмонд
Эксперт раскрыла законные способы получить больничный без болезни

В России можно официально оформить больничный лист даже при отсутствии собственного заболевания.

В России можно официально оформить больничный лист даже при отсутствии собственного заболевания. Как пояснила РИА Новости эксперт Татьяна Подольская, такое право предусмотрено действующим законодательством.

Среди законных оснований для получения листа нетрудоспособности — донорство костного мозга, при котором донору полагается больничный на 5−9 дней после процедуры. Также оформить документ можно при прохождении медицинских процедур, временно ограничивающих работоспособность, или для ухода за заболевшим членом семьи.

Эксперт подчеркнула, что все перечисленные случаи предусмотрены нормативными актами и позволяют гражданам легально получить освобождение от работы.

Ранее сообщалось, что в России предложили упростить требования к указанию паспортных данных.