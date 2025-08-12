Ричмонд
Вооружённые силы Украины атакуют Ставрополе, работает система ПВО

В Ставрополе произошло около пяти взрывов. По предварительным данным, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на юге города. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы рассказали о пяти взрывах в Ставрополе около 3:00 ночи. Предварительно, ПВО отражала атаку БПЛА Вооружённых сил Украины — дроны летели на низкой высоте. В Невинномысске объявлена воздушная тревога. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Губернатор Владимир Владимиров уточнил, что на территории края объявлена беспилотная опасность.

Ранее в Горловке при ударе ВСУ погибли два сотрудника скорой помощи, ещё два пострадали. В результате атаки скончались санитар и фельдшер. Ещё один фельдшер и водитель получили тяжёлые ранения. Автомобиль скорой помощи также получил повреждения.

