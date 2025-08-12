Вооружённые силы Украины атакуют Ставрополе, работает система ПВО

Очевидцы рассказали о пяти взрывах в Ставрополе около 3:00 ночи. Предварительно, ПВО отражала атаку БПЛА Вооружённых сил Украины — дроны летели на низкой высоте. В Невинномысске объявлена воздушная тревога. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Губернатор Владимир Владимиров уточнил, что на территории края объявлена беспилотная опасность.
Ранее в Горловке при ударе ВСУ погибли два сотрудника скорой помощи, ещё два пострадали. В результате атаки скончались санитар и фельдшер. Ещё один фельдшер и водитель получили тяжёлые ранения. Автомобиль скорой помощи также получил повреждения.