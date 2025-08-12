Ричмонд
Меркурис: Зеленский задумал сорвать саммит Путина и Трампа на Аляске

Зеленский раздражён после того, как Трамп отказался приглашать его на саммит.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский планирует сорвать встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Аляске, заявил Александр Меркурис.

Он уточнил, что Зеленский сильно раздражён после того, как Трамп публично отказался приглашать его на саммит с Путиным.

«Вся эта ситуация невероятно бесит Зеленского, ведь он не получил приглашения на встречу, и Трамп ясно дал ему это понять», — сказал аналитик из Британии.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам Меркуриса, Зеленский «попытается сделать всё, чтобы либо сорвать саммит, либо помешать организации».

«Зеленский хочет прекратить реальный диалог между Трампом и Путиным, потому что любая дискуссия между РФ и США станет для него смертельным ударом», — заявил он.

При этом Меркурис подчеркнул, что манипуляции Зеленского не смогут помешать общению Путина и Трампа.

Ранее Трамп заявил, что у него нет намерений пригласить Зеленского на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые состоятся 15 августа на Аляске.

