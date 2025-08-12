Меркурис: Зеленский задумал сорвать саммит Путина и Трампа на Аляске

Зеленский планирует сорвать встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Аляске, заявил Александр Меркурис.
Он уточнил, что Зеленский сильно раздражён после того, как Трамп публично отказался приглашать его на саммит с Путиным.
«Вся эта ситуация невероятно бесит Зеленского, ведь он не получил приглашения на встречу, и Трамп ясно дал ему это понять», — сказал аналитик из Британии.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам Меркуриса, Зеленский «попытается сделать всё, чтобы либо сорвать саммит, либо помешать организации».
«Зеленский хочет прекратить реальный диалог между Трампом и Путиным, потому что любая дискуссия между РФ и США станет для него смертельным ударом», — заявил он.
При этом Меркурис подчеркнул, что манипуляции Зеленского не смогут помешать общению Путина и Трампа.
Ранее Трамп заявил, что у него нет намерений пригласить Зеленского на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые состоятся 15 августа на Аляске.