Несвоевременная передача данных счетчика грозит нормативным расчетом

«По истечении этого срока (трех месяцев — прим. URA.RU) вас, вероятно, переведут на расчет по нормативу потребления. Норматив — это утвержденный государством усредненный объем ресурса, который, как считается, потребляет один человек в месяц. Этот способ расчета обычно менее выгоден для потребителя, чем оплата по фактическому потреблению», — сообщил Бондарь агентству «Прайм».