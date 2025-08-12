Стало известно, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 12 августа 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 12 августа 2025 пройдет в Правобережном и Октябрьском районе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит провести ремонт, который поможет не допустить аварийных ситуации в холода.
— Проведем ремонт тепловой сети по улице Лапина, 10, Баррикад, 54д, Трудовая 129, — говорится в сообщении оператора.
В Правобережном районе работы начнутся уже в девять часов утра. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 12 августа 2025, можно узнать в фотокарточке.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей Иркутска 12 августа ждет плановое отключение света. Подробную информацию можно узнать здесь.