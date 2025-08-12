Ученый нашел простое объяснение феномену Бермудского треугольника

Ученый признает, что в районе, ограниченном Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, действительно происходят частые крушения. Однако это связано не с мистическими причинами, а с высокой интенсивностью движения и сложными навигационными условиями в данной зоне.