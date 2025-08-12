Ричмонд
Ученый нашел простое объяснение феномену Бермудского треугольника

Австралийский исследователь Карл Крушельницкий предложил научное объяснение феномена Бермудского треугольника.

Австралийский исследователь Карл Крушельницкий предложил научное объяснение феномена Бермудского треугольника. По его данным, количество исчезновений судов и самолетов в этом регионе не превышает среднестатистических показателей для других районов мирового океана, сообщает журнал Popular Mechanics.

Ученый признает, что в районе, ограниченном Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, действительно происходят частые крушения. Однако это связано не с мистическими причинами, а с высокой интенсивностью движения и сложными навигационными условиями в данной зоне.

Наиболее известный инцидент — исчезновение пяти американских бомбардировщиков в 1945 году — также не является статистической аномалией, утверждает исследователь.

