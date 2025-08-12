Ученый нашел простое объяснение феномену Бермудского треугольника

Австралийский исследователь Карл Крушельницкий предложил научное объяснение феномена Бермудского треугольника. По его данным, количество исчезновений судов и самолетов в этом регионе не превышает среднестатистических показателей для других районов мирового океана, сообщает журнал Popular Mechanics.
Ученый признает, что в районе, ограниченном Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, действительно происходят частые крушения. Однако это связано не с мистическими причинами, а с высокой интенсивностью движения и сложными навигационными условиями в данной зоне.
Наиболее известный инцидент — исчезновение пяти американских бомбардировщиков в 1945 году — также не является статистической аномалией, утверждает исследователь.
Ранее россиянам посоветовали ждать полуночи для наблюдения звездопада в ночь на среду.