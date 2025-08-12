Его не существует: Учёный объяснил тайну Бермудского треугольника

Учёный из Австралии Карл Крушельницкий заявил, что тайны Бермудского треугольника не существует. Об этом он рассказал изданию Popular Mechanics.
Крушельницкий подсчитал, что процент пропавших в этой зоне кораблей и авиалайнеров такой же, как в среднем для других областей мирового океана. Количество авиакатастроф и кораблекрушений в зоне Бермудского треугольника кажется аномально большим в связи с оживлённым движением в данной области, объясняет исследователь.
Ранее учёные объяснили загадку Бермудского треугольника тем, что в этой зоне образуются так называемые блуждающие волны, которые достигают в высоту около 20 — 30 и более метров. Возникающие гигантские валы совершенно непредсказуемы и не поддаются прогнозам.
Как родилась загадка Бермудского треугольника и что в ней до сих пор никто не может объяснить, читайте здесь на KP.RU.
В то же время некоторые ученые считают, что ужасная тайна «бермудского треугольника» скрыта высоко в небе. Речь идёт о загадочных звуках низкой частоты, исходящих из стратосферы.