Его не существует: Учёный объяснил тайну Бермудского треугольника

Крушельницкий подсчитал, что процент пропавших в этой зоне кораблей и авиалайнеров такой же, как в среднем для других областей мирового океана. Количество авиакатастроф и кораблекрушений в зоне Бермудского треугольника кажется аномально большим в связи с оживлённым движением в данной области, объясняет исследователь.