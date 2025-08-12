Ричмонд
Машины увязли в битуме в Усть-Каменогорске (видео)

В Усть-Каменогорске несколько автомобилей увязли в битуме — коммунальщики начали ремонт дороги, но из-за дождя свернули работы, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

По данным телеканала, недавно в областном центре ВКО ремонтировали одну из улиц города. Рабочие разлили по ней вязкий битум и собирались класть асфальт, но из-за внезапно начавшегося дождя решили продолжить работы позже.

Однако водители, не зная о битуме, решили проехать по улице, из-за чего колеса их машин буквально обмотало битумной массой, вынудив остановиться. У некоторых черная жижа попала на части кузова, повредив их.

Люди возмущались и утверждали, что на дороге не было даже предупреждающих знаков. Однако чиновники это опровергают.

"Имелись факты претензий водителей по разлитому битуму и его прилипанию к шинам автомобиля и другим кузовным элементам. Все претензии между подрядной организацией и водителями разрешены на месте.

Следует отметить, что на объекте выставлены знаки, информирующие о производстве дорожных работ", — сообщили в пресс-службе акимата города.

Ремонт на злосчастной улице обещают доделать, когда установится хорошая погода.