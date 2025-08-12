Исследование показало, кто из самозанятых чаще всего переходит в штат

«Опыт сотрудничества с самозанятыми есть у 94% респондентов, только 6% его пока не имеют… По результатам взаимовыгодного сотрудничества в 59% случаев работодатели переводили самозанятых в штат их организации. При этом чаще всего инициатива перехода исходила от компании (83%), а не от самого самозанятого (17%)… Чаще всего переводили самозанятых в штат специалистов таких направлений, как бухгалтерия, финансы, IT и технологии, маркетинг, продажи», — говорится в исследовании.