Погода в Красноярске 12 августа 2025: облачный день с кратковременными дождями

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Сегодня жителей краевого центра ожидает переменчивая погода. Согласно данным метеорологов, небо будет преимущественно облачным, однако возможны кратковременные прояснения.
Основные параметры:
Осадки: местами небольшой дождь.
Ветер: юго-западный, 4−9 м/с.
Температурный режим:
Ночью: +10…+12°C.
Днём: +19…+21°C.
Синоптики рекомендуют красноярцам при выходе из дома иметь при себе зонт или дождевик. Несмотря на дождливую погоду, температурные показатели остаются в пределах климатической нормы для середины августа.
Автомобилистам стоит быть внимательными на дорогах — возможна повышенная скользкость проезжей части после дождя. Для любителей вечерних прогулок оптимальным временем станет период после 18:00, когда вероятность осадков уменьшится.