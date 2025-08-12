Ричмонд
Погода в Красноярске 12 августа 2025: облачный день с кратковременными дождями

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМССегодня жителей краевого центра ожидает переменчивая погода.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Сегодня жителей краевого центра ожидает переменчивая погода. Согласно данным метеорологов, небо будет преимущественно облачным, однако возможны кратковременные прояснения.

Основные параметры:

Осадки: местами небольшой дождь.

Ветер: юго-западный, 4−9 м/с.

Температурный режим:

Ночью: +10…+12°C.

Днём: +19…+21°C.

Синоптики рекомендуют красноярцам при выходе из дома иметь при себе зонт или дождевик. Несмотря на дождливую погоду, температурные показатели остаются в пределах климатической нормы для середины августа.

Автомобилистам стоит быть внимательными на дорогах — возможна повышенная скользкость проезжей части после дождя. Для любителей вечерних прогулок оптимальным временем станет период после 18:00, когда вероятность осадков уменьшится.