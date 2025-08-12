368 школ откроют к новому учебному году в Хабаровском крае

В Хабаровском крае обсудили готовность образовательных учреждений к 1 сентября. В этом году за парты сядут 154 тысячи школьников, из них почти 15 тысяч — первоклассники. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На заседании президиума правительства края министр образования и науки региона Алексей Мокрушин рассказал, что 1 сентября двери откроют 788 образовательных организаций, среди них 368 школ.
На подготовку к новому учебному году направили почти семь миллиардов рублей. Больше 2,5 миллиарда поступили из федерального бюджета, свыше 3,5 миллиарда — из краевого. Эти средства пошли на ремонт, закупку оборудования, обновление учебников, оснащение пищеблоков, системы безопасности и создание доступной среды.
По нацпроекту «Молодежь и дети» капитально ремонтируют школы, детские сады и учреждения среднего профессионального образования. К сентябрю 2025 года работы завершат в 18 школах, одном детсаду и общежитии Хабаровского технологического колледжа.
Вопросы пожарной безопасности и соблюдения санитарных норм находятся на особом контроле. Губернатор Дмитрий Демешин призвал исполнять предписания надзорных органов не формально, а с акцентом на создание комфортной и развивающей среды для учеников.
«Когда увидим измененное состояние дел — потому что это не зависит от денег, а зависит именно от внимания к проблеме педагогического состава, — тогда вернемся к тому, чтобы помочь уже капстроем», — сказал глава региона.
В школы края в новом учебном году придут больше 400 молодых специалистов, из них 170 будут работать в сельских и отдаленных районах. Лучшие показатели по поддержке педагогов показали Хабаровск, Николаевский, Ванинский, Амурский и Верхнебуреинский районы.
До 15 августа продолжается приемная кампания в техникумах и колледжах. В этом году бюджетных мест стало на 416 больше, всего планируют принять свыше 10 тысяч человек, в том числе на инженерные специальности для предприятий ОПК и креативных индустрий.