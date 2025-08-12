Старший сержант Лавин в ближнем бою ликвидировал трех бойцов ВСУ

В Минобороны России сообщили, что гвардии старший сержант Кирилл Лавин в ходе боя в одном из тактических районов ликвидировал трёх украинских военных, после чего установил на крыше здания ретранслятор связи.
По данным ведомства, выполняя задачу по установке оборудования в пятиэтажном доме, Лавин столкнулся с тремя противниками и уничтожил их метким огнём из личного оружия. После зачистки объекта он настроил ретранслятор, что обеспечило устойчивую связь российских подразделений с командованием.
В министерстве также рассказали об ефрейторе Андрее Быкове, который во время доставки военного имущества на передовую подвергся атаке дрона-камикадзе. Быков сумел совершить манёвр, избежав прямого попадания, после чего оперативно устранил повреждения автомобиля и завершил доставку груза в установленные сроки.
