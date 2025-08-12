Писатель Дмитрий Быков* объявлен в международный розыск

Писатель Дмитрий Быков, признанный в России иностранным агентом и заочно арестованный по обвинениям в распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск. Об этом сообщается в материалах дела, которые оказались в распоряжении СМИ.