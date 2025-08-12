Писатель Дмитрий Быков* объявлен в международный розыск

Признанный иноагентом Дмитрий Быков объявлен в розыск 28 июля.
Писатель Дмитрий Быков, признанный в России иностранным агентом и заочно арестованный по обвинениям в распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск. Об этом сообщается в материалах дела, которые оказались в распоряжении СМИ.
Согласно документам, на которые ссылается РИА Новости, «28 июля 2025 года [Быков] объявлен в международный розыск». Ранее Черемушкинский суд Москвы заочно избрал Быкову меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.
Дмитрий Быков был включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года. По данным следствия, против него возбуждены уголовные дела по статьям о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и о неисполнении обязанностей, предусмотренных для лиц, признанных иностранными агентами.
*Дмитрий Быков — признан в России иноагентом.