Профессура на выход: ДВФУ покинули именитые юристы — доктора и кандидаты наук

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) покинули сразу три ведущих профессора, возглавляющие кафедры знаменитой юридической школы. Как стало известно ИА PrimaMedia, доктор юридических наук, глава диссовета по праву Александр Коробеев лишился должности заведующего кафедрой уголовного права и криминологии по решению кадровой комиссии вуза. Вслед за ним заявление об увольнении написал завкафедрой криминалистики Александр Реховский. Весной ДВФУ не продлил контракт с единственным на Дальнем Востоке доктором наук в области международного права Вячеславом Гавриловым — свое увольнение он обжалует через суд. Юридическое сообщество активно обсуждает в своем кругу странности новой кадровой политики университета.
Профессор Александр Коробеев является одной из ключевых фигур дальневосточной школы уголовного права.
«Известный в России и за рубежом специалист в области российской криминальной политики и права, проблем борьбы с транспортными преступниками, техногенными авариями и катастрофами», — говорится на сайте ДВФУ.
С 2000 года он является председателем диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук в ДВГУ, а после и в ДВФУ. С 2008 по 2011 год был первым заместителем директора Юридического института ДВГУ. Создал и возглавил Научно-образовательный центр сравнительного правоведения и мониторинга законодательства России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Являясь основателем научной школы, Коробеев воспитал плеяду учеников, которые проводят исследования по различным направлениям уголовно-правовой науки. С 2011 года заведовал кафедрой уголовного права и криминологии ДВФУ.
По информации ИА PrimaMedia, ДВФУ недавно принял решение о лишении Александра Коробеева должности заведующего кафедрой. При этом решение не продлевать контракт принималось на кадровой комиссии университета.
Об этих обстоятельствах агентству сообщил ряд источников в юридическом сообществе вуза и города. Информацию подтвердили коллеги профессора Коробеева.
Александр Реховский, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой правосудия, прокурорского надзора и криминалистики, также может покинуть ДВФУ. По информации знакомых с ситуацией собеседников, университет предложил ему продление контракта всего на один год, после чего профессор принял решение об увольнении. Реховский известен как специалист по правовым системам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, автор исследований по судебным системам Японии и Республики Корея, соавтор учебника «Арктическое право».
Ранее юридическую школу ДВФУ покинул профессор, доктор юридических наук в области международного права, один из разработчиков Устава Приморского края Вячеслав Гаврилов. На протяжении пяти лет с 2019 по 2024 год он был директором юршколы. После смены руководства структуры стал завкафедрой международного права. Однако в марте 2025 года ДВФУ не продлил с ним трудовой договор, что вызвало резонанс в юридическом и академическом сообществе.
Об уходе Вячеслав Гаврилов заявил публично в своем ТГ-канале (18+).
«На Русском острове больше не хотят видеть единственного на Дальнем Востоке России доктора юридических наук по международному праву, который в последние годы вместе с коллегами по кафедре очень активно и успешно занимался важными для нашей страны правовыми проблемами — Арктикой, морским правом, правовым обеспечением сотрудничества с Китаем и странами Азии, новой архитектурой мирового правопорядка», — написал профессор.
В университете тогда отреагировали коротко: «Истек контракт».
Свое увольнение Вячеслав Гаврилов, 40 лет отработавший в университете, обжаловал в суде, но пока безуспешно.
— Решение вынесено отрицательное. Мой иск не удовлетворен. Я подал апелляционную жалобу. Ее рассмотрение назначено в Краевом суде на 19 августа, — сказал он в беседе с ИА PrimaMedia.
Сейчас профессор «на каникулах». Впрочем, практически сразу после ухода из ДВФУ его пригласил на работу Харбинский университет коммерции. Вячеслав Гаврилов провел в нем четыре месяца в качестве визит-профессора. Других контрактов на данный момент нет, но шли переговоры о чтении лекций в ряде вузов, в том числе в Шанхае.
Кадровые изменения происходят на фоне смены руководства юридической школы. В мае 2024 года ее возглавил Андрей Присекин, федеральный судья в почетной отставке (возглавлял Фрунзенский и Советский районные суды Владивостока).
По мнению собеседника ИА PrimaMedia в академическом сообществе университета, «видимо, у нового директора школы есть свое представление о развитии кадровой ситуации, с кем и как строить отношения в будущем». С другой стороны, к примеру, вопрос по профессору Коробееву обсуждался на уровне кадровой комиссии вуза, за пределами школы, что может говорить об ином уровне принятия решений.
На разрыв отношений ДВФУ с мастодонтами в экспертном сообществе реагируют остро. Уход сразу трех ведущих профессоров ставит вопрос о сохранении научных традиций и преемственности в одном из ведущих юридических вузов Дальнего Востока России.
Отсутствие публичной позиции самого вуза вызывает среди профессорско-преподавательского состава недоумение и непонимание, куда движется знаменитая юридическая школа, чьи выпускники составляют 90% представителей судейского сообщества, надзорных и следственных органов, а также адвокатуры региона. А два выпускника юрфака ДВГУ стали судьями Конституционного суда РФ — Сергей Князев и Константин Арановский (в 2022 году ушел в отставку).
ИА PrimaMedia запросило позицию ДВФУ, однако университет на данный момент не прокомментировал ситуацию.