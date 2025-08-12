Профессура на выход: ДВФУ покинули именитые юристы — доктора и кандидаты наук

С 2000 года он является председателем диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук в ДВГУ, а после и в ДВФУ. С 2008 по 2011 год был первым заместителем директора Юридического института ДВГУ. Создал и возглавил Научно-образовательный центр сравнительного правоведения и мониторинга законодательства России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Являясь основателем научной школы, Коробеев воспитал плеяду учеников, которые проводят исследования по различным направлениям уголовно-правовой науки. С 2011 года заведовал кафедрой уголовного права и криминологии ДВФУ.