Дмитрий Быков объявлен в международный розыск по обвинениям в России

Писатель Дмитрий Быков* (признан в РФ иностранным агентом), который обвиняется в России в распространении фейковой информации об армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск. Об этом говорится в материалах дела, доступных РИА Новости.