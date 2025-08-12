Ричмонд
Дмитрий Быков объявлен в международный розыск по обвинениям в России

Писатель Дмитрий Быков* (признан в РФ иностранным агентом), который обвиняется в России в распространении фейковой информации об армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск.

Писатель Дмитрий Быков* (признан в РФ иностранным агентом), который обвиняется в России в распространении фейковой информации об армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск. Об этом говорится в материалах дела, доступных РИА Новости.

В документах указано, что международный розыск Быкова был объявлен 28 июля 2025 года.

Черемушкинский суд Москвы на прошлой неделе вынес постановление о заочном аресте писателя на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.

*Ранее, в июле 2022 года, Дмитрий Быков был внесён в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.