Дмитрий Быков объявлен в международный розыск по обвинениям в России

Писатель Дмитрий Быков* (признан в РФ иностранным агентом), который обвиняется в России в распространении фейковой информации об армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск. Об этом говорится в материалах дела, доступных РИА Новости.
В документах указано, что международный розыск Быкова был объявлен 28 июля 2025 года.
Черемушкинский суд Москвы на прошлой неделе вынес постановление о заочном аресте писателя на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.
*Ранее, в июле 2022 года, Дмитрий Быков был внесён в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.