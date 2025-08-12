В Госдуме хотят запретить работать учителями осужденным за наркотики

В России могут запретить работать педагогами людям, которых ранее привлекали к административной ответственности за нарушения, связанные с наркотиками. Об это информирует ТАСС со ссылкой на одного из авторов проекта, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.
«Государство тратит огромные средства на профилактику наркомании в школах, ставит на уши силовиков в погоне за наркодилерами вблизи образовательных учреждений. При этом мы допускаем до наших детей опаснейших персонажей, которые могут свести всю эту работу на нет», — сказал Слуцкий агентству, подчеркнув, что педагог должен иметь безупречную репутацию.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума планирует запретить школьным учителям получать дополнительное профессиональное образование в частных организациях и на дистанционных курсах.
Тем временем правительство Ямало-Ненецкого автономного округа намерено расширить список сфер, где будет запрещено работать иностранным гражданам. Работодатели не смогут нанимать мигрантов на должности продавцов, автомехаников, учителей, риелторов.