В Госдуме хотят запретить работать учителями осужденным за наркотики

«Государство тратит огромные средства на профилактику наркомании в школах, ставит на уши силовиков в погоне за наркодилерами вблизи образовательных учреждений. При этом мы допускаем до наших детей опаснейших персонажей, которые могут свести всю эту работу на нет», — сказал Слуцкий агентству, подчеркнув, что педагог должен иметь безупречную репутацию.