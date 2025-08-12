В Хабаровске предложили создать санитарные зоны на конечных остановках

В администрации подчеркнули, что работа по обустройству санитарных зон уже ведётся. Так, на конечной остановке маршрута № 23 оборудовано помещение для отдыха водителей, на маршруте автобуса № 11 установлены санитарные узлы, а на Комсомольской площади профсоюзы предоставляют доступ к туалетам и пунктам питания.