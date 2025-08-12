В Хабаровске предложили создать санитарные зоны на конечных остановках

В Хабаровске обсудили создание санитарных зон на конечных остановках общественного транспорта. Этот вопрос рассматривался на городском совещании с перевозчиками, работающими на муниципальных маршрутах, сообщили в пресс-службе администрации города.
Председатель комиссии по городскому хозяйству и транспорту Общественной палаты Хабаровска Елена Шадуя предложила запросить в департаменте архитектуры мастер-план города для выбора оптимальных мест размещения павильонов. Она отметила, что также необходимо проработать механизмы заключения договоров между транспортными компаниями и муниципальными предприятиями.
В качестве временного решения рассматривается использование инфраструктуры предприятий общественного питания, торговых точек, автомоек и ремонтных мастерских. Эти объекты могут быть оборудованы туалетами и сервисными пунктами, а их владельцы — заключить соответствующие соглашения с перевозчиками.
В администрации подчеркнули, что работа по обустройству санитарных зон уже ведётся. Так, на конечной остановке маршрута № 23 оборудовано помещение для отдыха водителей, на маршруте автобуса № 11 установлены санитарные узлы, а на Комсомольской площади профсоюзы предоставляют доступ к туалетам и пунктам питания.