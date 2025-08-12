Новосибирцев предупредили об опасностях «тихой охоты» в разгар грибного сезона

Как сообщили в ведомстве, несмотря на обилие грибов в местных лесах, «тихая охота» может быть опасна при недостаточной бдительности.
Эксперты рекомендуют собирать только хорошо знакомые виды грибов, избегая участков вблизи автомобильных трасс и промышленных зон. Особое внимание они обращают на необходимость тщательной очистки и немедленной термической обработки собранного урожая — оптимальным способом приготовления считается отваривание.
Для заготовки грибов на зиму специалисты советуют использовать проверенные методы: сушку, заморозку, маринование и соление, строго соблюдая технологические процессы и условия хранения. Эти меры, по словам экспертов, помогут избежать серьезных отравлений.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске миколог Жаринов назвал самые смертельные грибы в лесах.