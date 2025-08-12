Ричмонд
Новосибирцев предупредили об опасностях «тихой охоты» в разгар грибного сезона

В разгар грибного сезона в Новосибирской области специалисты Роспотребнадзора и спасатели напоминают жителям о мерах предосторожности при сборе лесных даров.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили в ведомстве, несмотря на обилие грибов в местных лесах, «тихая охота» может быть опасна при недостаточной бдительности.

Эксперты рекомендуют собирать только хорошо знакомые виды грибов, избегая участков вблизи автомобильных трасс и промышленных зон. Особое внимание они обращают на необходимость тщательной очистки и немедленной термической обработки собранного урожая — оптимальным способом приготовления считается отваривание.

Для заготовки грибов на зиму специалисты советуют использовать проверенные методы: сушку, заморозку, маринование и соление, строго соблюдая технологические процессы и условия хранения. Эти меры, по словам экспертов, помогут избежать серьезных отравлений.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске миколог Жаринов назвал самые смертельные грибы в лесах.