В Красноярском крае запустили программу финансовой поддержки педагогов

Участникам кадрового проекта «Учитель+» предлагают комплексную поддержку, которая включает значительные финансовые стимулы и расширенные возможности для профессионального роста.

В Красноярском крае стартовал кадровый проект «Учитель+», призванный привлечь в школы региона новых специалистов и поддержать действующих педагогов.

Так, в дополнение к основной зарплате в школе педагогам предлагают ежемесячную выплату до 50 тысяч рублей, а также подъемные для пожелавших переехать в города края. Помимо этого, педагоги могут получить помощь для адаптации в новой школе, методические разработки и профессиональные обучения.

Сейчас более 50 школ ищут учителей точных и естественных наук, таких как математика, физика, информатика, химия и биология, однако рассматриваются и другие предметные области.

Проект реализуется при поддержке Кадровых центров «Работа России». На первом этапе «Учитель+» охватывает семь субъектов страны: Красноярский край, Иркутскую и Кемеровскую области, Хакасию, Коми, Свердловскую и Нижегородскую области.

Основная цель программы: повышение качества школьного образования за счет привлечения и удержания квалифицированных кадров, а также создание условий для их непрерывного развития.