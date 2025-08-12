Зоосад «Приамурский» под Хабаровском: поздравили льва и удивили Буржуя

Постепенно животные привыкают к новой среде обитания и новым традициям.
Одна из возможностей для гостей зоосада — понаблюдать за показательными кормлениями. Нам посчастливилось посмотреть на повадки медведя Буржуя, который в качестве сюрприза получил загадочную коробку. Но открыть её решил самостоятельно, спрятавшись за клеткой, а не напоказ. К зиме ему нужно набрать до 150 килограммов, чтобы спокойно уйти в спячку.
Как рассказала экскурсовод, запастись жирком нужно и лесному коту… Его осанке и длинным лапам может позавидовать любая танцовщица. Дикой кошке такие данные очень помогают в охоте. При всей своей грациозности в день она съедает до 20 мышей, трех птиц и заедает еще яйцами. Неплохой аппетит, надо признать!
А лев Аслан после показательной распаковки вошел в раж и не сводил глаз с сотрудников… Видать, вспомнил повадки охотника и завоевателя. Пускай они и находятся на безопасном расстоянии, но работники держат ухо востро. После прогулки хищник взобрался на самую высокую точку своего вольера, откуда продолжил наблюдение за всеми с важностью царя.
В летний день после вкусного обеда полагается поспать — так посчитали многие из обитателей, в том числе тигр, обезьяны и леопард. Даже любимец публики — белый медведь Алмаз — не захотел баловаться со своими новыми игрушками, недавно ему подаренными.
На его фоне антиподами были лишь барсуки и лисы, которые скакали, как заведенные, по клетке в ожидании пищи. На отсутствие аппетита не мог пожаловаться и лось, который молниеносно сметал вкусности из кормушки. А вот козы постепенно пресытились и соглашались не на все угощения.
***
С 5 августа по 5 октября зоосад проводит традиционную акцию по сбору урожая для своих обитателей. Там принимают спелые свежие фрукты, овощи и ягоды без гнили и повреждений. Не подходят только баклажаны и огурцы.
Для этого предусмотрены специальные места сбора: у центрального входа или у контролеров, а также в ящике «Добрый урожай».