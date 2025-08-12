Эксперт объяснил, кому с сентября запретят водить машину

В обновленный перечень вошли расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Эти ограничения связаны с необходимостью социального взаимодействия и многозадачности при вождении. Также ужесточены требования к цветовосприятию — теперь к управлению автомобилем не будут допускаться люди с различными формами цветовой слепоты.