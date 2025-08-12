Эксперт объяснил, кому с сентября запретят водить машину

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила допуска к управлению транспортными средствами, утвержденные постановлением правительства. Как рассказал агентству «Прайм» адвокат Александр Шиманский, основные изменения касаются медицинских противопоказаний, связанных с психическими расстройствами, неврологическими патологиями и нарушениями зрения.
В обновленный перечень вошли расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Эти ограничения связаны с необходимостью социального взаимодействия и многозадачности при вождении. Также ужесточены требования к цветовосприятию — теперь к управлению автомобилем не будут допускаться люди с различными формами цветовой слепоты.
Особое внимание уделено водителям, принимающим седативные препараты типа корвалола и валокордина — им грозит длительное лишение прав. При этом эксперты подчеркивают, что новые правила в основном систематизируют существующие нормы и затронут лишь небольшую часть автовладельцев.
