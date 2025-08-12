Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кардиолог раскрыла, какие побочки от статинов встречаются на самом деле

Врач Омельяненко: в начале приема статинов могут повышаться ферменты печени.

Источник: Комсомольская правда

Статины — лекарства для снижения холестерина — часто пугают пациентов возможными осложнениями. Однако серьезные побочные эффекты встречаются редко, а большинство реакций можно скорректировать без отмены препарата. Об этом KP.RU рассказала кардиолог, специалист по доказательной медицине, эксперт телеканала «Доктор» Ксения Омельяненко.

— Например, на начальном этапе лечения может повышаться уровень печеночных ферментов. Если ферменты поднялись с 30 до 60, это не повод отменять препарат. Мы просто наблюдаем, и обычно через несколько месяцев все возвращается в норму, — объяснила врач.

Еще один распространенный страх — миопатия или поражение мышц. На деле тяжелое осложнение, рабдомиолиз, фиксируют лишь в 14 случаях на миллион пациентов. Нередко боли и слабость в мышцах вызваны не самим препаратом, а эффектом ноцебо, когда человек ожидает проблему и организм реагирует.

Исследования подтверждают, что 90% симптомов, о которых рассказывают пациенты, встречаются и у тех, кто получал плацебо. Врач призвала не поддаваться мифам, однако и принимать статины следует только по назначению специалиста.