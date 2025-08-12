Кардиолог раскрыла, какие побочки от статинов встречаются на самом деле

Статины — лекарства для снижения холестерина — часто пугают пациентов возможными осложнениями. Однако серьезные побочные эффекты встречаются редко, а большинство реакций можно скорректировать без отмены препарата. Об этом KP.RU рассказала кардиолог, специалист по доказательной медицине, эксперт телеканала «Доктор» Ксения Омельяненко.
— Например, на начальном этапе лечения может повышаться уровень печеночных ферментов. Если ферменты поднялись с 30 до 60, это не повод отменять препарат. Мы просто наблюдаем, и обычно через несколько месяцев все возвращается в норму, — объяснила врач.
Еще один распространенный страх — миопатия или поражение мышц. На деле тяжелое осложнение, рабдомиолиз, фиксируют лишь в 14 случаях на миллион пациентов. Нередко боли и слабость в мышцах вызваны не самим препаратом, а эффектом ноцебо, когда человек ожидает проблему и организм реагирует.
Исследования подтверждают, что 90% симптомов, о которых рассказывают пациенты, встречаются и у тех, кто получал плацебо. Врач призвала не поддаваться мифам, однако и принимать статины следует только по назначению специалиста.