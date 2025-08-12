Большегрузы намеренно перекрыли дорогу в Челябинской области

Ситуация сложилась на автомобильной дороге «Восточный обход города Челябинска». Скопление грузовиков на данном участке создало пробку, одна из полос трассы оказалась перекрытой. Фактом перекрытия дороги уже заинтересовалась прокуратура. «По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о дорожной деятельности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в надзорном ведомстве.
На данный момент грузовики разблокировали дорогу, так как высокогабаритную рамку отключили. Теперь специалисты будут выяснять, что за перебои были в ее работе и были ли они вообще.