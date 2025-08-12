Ричмонд
Большегрузы намеренно перекрыли дорогу в Челябинской области

Дальнобойщики отказывались проезжать под рамкой контроля веса, установленной между поселком Березово и деревней Козырево, считая, что оборудование здесь выдает некорректные показания, а это грозит крупными штрафами.

Источник: Вечерний Челябинск

Ситуация сложилась на автомобильной дороге «Восточный обход города Челябинска». Скопление грузовиков на данном участке создало пробку, одна из полос трассы оказалась перекрытой. Фактом перекрытия дороги уже заинтересовалась прокуратура. «По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о дорожной деятельности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в надзорном ведомстве.

На данный момент грузовики разблокировали дорогу, так как высокогабаритную рамку отключили. Теперь специалисты будут выяснять, что за перебои были в ее работе и были ли они вообще.