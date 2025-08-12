Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВХ: прорыв военных РФ у Красноармейска превращается в расширение плацдарма

Российские военнослужащие вышли в район населённого пункта Весёлое.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие продолжают закрепляться за Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике, превращая недавний прорыв настоящее расширение плацдарма, говорится в сообщении Telegram-канала «Военная хроника».

По его данным, военные РФ вышли в район населённого пункта Весёлое.

«Тактика, которую используют войска РФ простая и эффективная для текущих условий: разведка находит бреши, небольшие группы заходят вглубь, фиксируются на позиции, подтягивается усиление, и после этого идёт накат. Затем цикл повторяется», — говорится в публикации.

ВСУ не успевают реагировать сразу на всех участках, оставленные украинские позиции быстро становятся опорниками, что ускоряет продвижение российских военных.

Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвались севернее Красноармейска примерно на 13 километров. Подразделения развернулись на Константиновку, проскочив оборонительные рубежи Вооружённых сил Украины, на которых никого не было.