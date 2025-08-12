ВХ: прорыв военных РФ у Красноармейска превращается в расширение плацдарма

Российские военнослужащие продолжают закрепляться за Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике, превращая недавний прорыв настоящее расширение плацдарма, говорится в сообщении Telegram-канала «Военная хроника».
По его данным, военные РФ вышли в район населённого пункта Весёлое.
«Тактика, которую используют войска РФ простая и эффективная для текущих условий: разведка находит бреши, небольшие группы заходят вглубь, фиксируются на позиции, подтягивается усиление, и после этого идёт накат. Затем цикл повторяется», — говорится в публикации.
ВСУ не успевают реагировать сразу на всех участках, оставленные украинские позиции быстро становятся опорниками, что ускоряет продвижение российских военных.
Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвались севернее Красноармейска примерно на 13 километров. Подразделения развернулись на Константиновку, проскочив оборонительные рубежи Вооружённых сил Украины, на которых никого не было.