Ученый Крушельницкий объяснил пропажу самолетов в Бермудском треугольнике

В апреле сообщалось, что в Атлантическом океане было зафиксировано значительное увеличение числа загадочных подводных объектов, это вызвало обеспокоенность среди военных и ученых в США. Одно из таких наблюдений произошло в марте, когда приборы обнаружили объект длиной 10−12 метров, двигавшийся на глубине около километра со скоростью 270−300 узлов (более 500 километров в час), что невозможно для современных подводных аппаратов.