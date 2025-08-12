Ученый Крушельницкий объяснил пропажу самолетов в Бермудском треугольнике

Ученый из Австралии Карл Крушельницкий заявил, что разгадал тайну Бермудского треугольника. Об этом сообщило издание Popular Mechanics.
Он утверждает, что в исчезновениях кораблей и самолетов в этой зоне нет никакой аномалии. По его подсчетам, процент пропавших судов и лайнеров в Бермудском треугольнике не превышает средние показатели для других частей мирового океана.
Крушельницкий признал, что в Бермудском треугольнике регулярно происходят авиакатастрофы и кораблекрушения. Большое количество таких инцидентов он объяснил оживленным движением в этом районе, который к тому же считается сложным для навигации, говорится в статье.
Бермудский треугольник — участок Атлантического океана между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. По легенде, там особенно часто пропадают самолеты и корабли. Самый известный пример — исчезновение пяти бомбардировщиков США в 1945 году.
Любители паранормальных явлений объясняют происходящее в Бермудском треугольники действием технологий Атлантиды, вмешательством инопланетян или разломом в пространстве-времени, засасывающем объекты в параллельную вселенную.
В апреле сообщалось, что в Атлантическом океане было зафиксировано значительное увеличение числа загадочных подводных объектов, это вызвало обеспокоенность среди военных и ученых в США. Одно из таких наблюдений произошло в марте, когда приборы обнаружили объект длиной 10−12 метров, двигавшийся на глубине около километра со скоростью 270−300 узлов (более 500 километров в час), что невозможно для современных подводных аппаратов.