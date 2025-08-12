Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы Аляски Леман: Путин и Трамп могут встретиться на военной базе

Бывший вице-губернатор Аляски отметил, что безопасность на военных базах обеспечивается на самом высоком уровне.

Источник: Аргументы и факты

Военные базы на территории Аляски являются лучшим местом для предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил бывший вице-губернатор этого американского штата Лорен Леман.

«В таких случаях необходимо думать о безопасности, а кроме того, рядом должны быть аэропорты, поскольку приедет много людей», — пояснил политик, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, одним из таких мест можно считать военную базу Элмендорф-Ричардсон возле Анкориджа — столицы Аляски. Леман уточнил, что этот объект обладает множеством возможностей.

Ещё одним местом для встречи может стать военная база Эйлсон около города Фэйрбэнкса, который находится в центральной части штата. Бывший вице-губернатор не исключил, что нахождение на подобном объекте может быть некомфортно для Путина.

Леман подчеркнул, что безопасность на военных базах обеспечивается на самом высоком уровне. Политик добавил, что другие объекты на Аляске также могли бы принять эту встречу, но они вряд ли справятся с приездом большого количества гостей.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа должны состояться на Аляске 15 августа. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что в этот день авиационные власти страны планируют ввести ограничения на полеты над Анкориджем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше