Экс-замглавы Аляски Леман: Путин и Трамп могут встретиться на военной базе

Военные базы на территории Аляски являются лучшим местом для предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил бывший вице-губернатор этого американского штата Лорен Леман.
«В таких случаях необходимо думать о безопасности, а кроме того, рядом должны быть аэропорты, поскольку приедет много людей», — пояснил политик, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, одним из таких мест можно считать военную базу Элмендорф-Ричардсон возле Анкориджа — столицы Аляски. Леман уточнил, что этот объект обладает множеством возможностей.
Ещё одним местом для встречи может стать военная база Эйлсон около города Фэйрбэнкса, который находится в центральной части штата. Бывший вице-губернатор не исключил, что нахождение на подобном объекте может быть некомфортно для Путина.
Леман подчеркнул, что безопасность на военных базах обеспечивается на самом высоком уровне. Политик добавил, что другие объекты на Аляске также могли бы принять эту встречу, но они вряд ли справятся с приездом большого количества гостей.
Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа должны состояться на Аляске 15 августа. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что в этот день авиационные власти страны планируют ввести ограничения на полеты над Анкориджем.