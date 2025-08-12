Стены некоторых зданий Омска и области украсят коровами и сиренью

Всего в рамках проекта в регионе будет выполнено три мурала: на стене социально-культурного центра в селе Черниговка Кормиловского района, на здании склада горюче-смазочный материалов Омского автобронетанкового инженерного института и на здании трансформаторной подстанции на бульваре Архитекторов.