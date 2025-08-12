Ричмонд
Стены некоторых зданий Омска и области украсят коровами и сиренью

Всего в рамках проекта «Омский Стрит-Арт 2025» будет выполнено три мурала.

Источник: Комсомольская правда

Проект «Омский Стрит-Арт 2025» проводится художественным музеем «Либеров-центр» и приурочен к предстоящему году культурной столицы России в Омской области. Об этом сообщила 11 августа пресс-служба минкульта Омской области.

Всего в рамках проекта в регионе будет выполнено три мурала: на стене социально-культурного центра в селе Черниговка Кормиловского района, на здании склада горюче-смазочный материалов Омского автобронетанкового инженерного института и на здании трансформаторной подстанции на бульваре Архитекторов.

Фото: пресс-служба минкульта Омской области, фотограф Анна Шестакова.

На здании подстанции украсят фрагменты картин знаменитого омича — народного художника РСФСР Алексея Либерова. Художники в либеровской манере изобразят весенний пейзаж с коровами и цветущую сирень. Также на мурале будет воспроизведен портрет Либерова, сделанный его учеником Александром Макаровым.