Подольская: россиянам доступен больничный и при отсутствии болезни

Ранее Минздрав России объявил о предстоящих с 1 сентября 2025 года изменениях в правилах выдачи больничных листов: если за полгода гражданин оформлял больничный четыре раза и более, новые листы будут выдаваться только на три дня, а продление возможно лишь по решению врачебной комиссии. Исключения предусмотрены для ухода за тяжелобольными родственниками и в случаях серьезных заболеваний, а сами правила регулируются федеральным законом и распространяются на широкий круг граждан.