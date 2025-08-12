РФ объявила заочно арестованного Дмитрия Быкова в международный розыск

Дмитрия Быкова*, заочно арестованного в Российской Федерации по статьям о распространении фейков о ВС РФ, а также уклонении от исполнения обязанностей иноагента, объявили в международный розыск.
Это следует из материалов дела.
«28 июля 2025 года объявлен в международный розыск», — говорится в документе.
Напомним, Быков известен как писатель, поэт и публицист. Он выступил против специальной военной операции, он проживает за рубежом. Статус иностранного агента Быкову присвоили летом 2022 года.
В июле текущего года МВД РФ объявило Дмитрия Быкова в розыск.
Ранее сообщалось, что блогера Максима Каца*, против которого возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, объявили в розыск в 2022 году.
* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.