Адвокат сообщил, с какими болезнями нельзя садиться за руль с 1 сентября

Россиянок, не заменивших водительские права после смены фамилии после замужества, могут оштрафовать на 15 тысяч рублей, напомнила член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова. Она пояснила, что законом конкретные сроки для замены водительского удостоверения не установлены.