Адвокат сообщил, с какими болезнями нельзя садиться за руль с 1 сентября

Адвокат Александр Шиманский сообщил, что с 1 сентября вступят в силу новые ограничения по правилам допуска к управлению автомобилями. Речь идет о перечне болезней, которые запрещены при вождении.
По его словам, основные поправки касаются психических расстройств, неврологических патологий и проблем со зрением. Полный список медицинских противопоказаний состоит из 11 пунктов.
— В перечень добавили общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также в этом списке появилась аномалия цветового зрения вместо ахроматопсии, которая включает в себя восприятие обстановки в оттенках серого, — рассказал адвокат агентству «Прайм».
Шиманский отметил, что нововведения скорее систематизируют уже существующие правила, чем вводят радикальные ограничения, они не затронут большинство водителей.
Россиянок, не заменивших водительские права после смены фамилии после замужества, могут оштрафовать на 15 тысяч рублей, напомнила член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова. Она пояснила, что законом конкретные сроки для замены водительского удостоверения не установлены.