Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Церковный праздник 12 августа 2025: приметы, традиции, запреты

Сегодня Русская Православная Церковь празднует один из важных летних праздников — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Сегодня Русская Православная Церковь празднует один из важных летних праздников — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе этот день называют Силиным днем или Мокрым Спасом.

История праздника.

Праздник установлен в IX веке в Константинополе, где существовала традиция выносить часть Креста Господня для освящения города и защиты от болезней. На Руси он совпал с началом Успенского поста (14 августа) и традицией освящения воды.

Народные традиции и обычаи.

Освящение воды — в храмах совершаются водосвятные молебны, крестные ходы к водоемам;

Освящение меда (отсюда народное название «Медовый Спас»);

Запрет на шумные гуляния — начинается Успенский пост;

Проводы лета — после Силина дня ночи становятся холоднее.

Народные приметы.

«На Силина дождь — будет мало пожаров».

«Какая погода на Силина — таким и сентябрь будет».

Пчелы перестают носить мед — к скорой осени".

Что нельзя делать 12 августа.

Ругаться и сквернословить (особенно у воды).

Употреблять мясо и молочные продукты (начало поста).

Отказывать в помощи странникам.