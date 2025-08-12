Церковный праздник 12 августа 2025: приметы, традиции, запреты

Сегодня Русская Православная Церковь празднует один из важных летних праздников — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе этот день называют Силиным днем или Мокрым Спасом.
История праздника.
Праздник установлен в IX веке в Константинополе, где существовала традиция выносить часть Креста Господня для освящения города и защиты от болезней. На Руси он совпал с началом Успенского поста (14 августа) и традицией освящения воды.
Народные традиции и обычаи.
Освящение воды — в храмах совершаются водосвятные молебны, крестные ходы к водоемам;
Освящение меда (отсюда народное название «Медовый Спас»);
Запрет на шумные гуляния — начинается Успенский пост;
Проводы лета — после Силина дня ночи становятся холоднее.
Народные приметы.
«На Силина дождь — будет мало пожаров».
«Какая погода на Силина — таким и сентябрь будет».
Пчелы перестают носить мед — к скорой осени".
Что нельзя делать 12 августа.
Ругаться и сквернословить (особенно у воды).
Употреблять мясо и молочные продукты (начало поста).
Отказывать в помощи странникам.