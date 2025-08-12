С 1 сентября: снимать наличные в банкоматах придётся по новым правилам

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов банковской сферы, сообщает ИА DEITA.RU.
С начала осени снятие наличных с таких счетов возможно только при личном посещении отделения банка. Все дистанционные сервисы — карты, интернет-банкинг и мобильные приложения — для этих клиентов полностью недоступны.
Созданная ЦБ база предназначена для борьбы со схемами вывода средств через посредников. С прошлого года банки обязаны ограничивать переводы на такие счета и имеют право отзывать у их владельцев доступ к дистанционным каналам управления счетами.
Блокировка карт, приложений и ограничение доступа к интернет-банку значительно усложнили работу мошенников и внутренний оборот похищенных средств. Однако злоумышленники стали чаще привлекать новых посредников и подставных лиц.
Для тех, кто попал в базу, установлен особый порядок: чтобы снять наличные, необходимо лично обратиться в банк с паспортом. Даже если речь идет о профиле, который был случайно скомпрометирован или использовался без ведома владельца, лимиты и блокировки будут действовать автоматически.
Представители банков подчеркивают: даже один подозрительный перевод может привести к внесению счета в базу дропперов. Риски высоки для всех, кто делится своими реквизитами с третьими лицами, отметил руководитель службы безопасности одного из крупнейших российских банков.
Новые правила усиливают контроль за движением средств, выводят из тени схемы легализации украденных денег через личные карты граждан и требуют более внимательного отношения к безопасности своих реквизитов. Если счет уже внесен в черный список, снять деньги или сделать перевод можно только после личной проверки в банке.
Часто счета попадают в базу случайно — после переводов мошенникам для вывода средств. Эксперты предупреждают не соглашаться на чужие переводы или использовать свои карты по просьбе малознакомых лиц.
Центробанк предпринимает все меры для закрытия лазеек в обналичивании украденных средств и повышения защиты клиентов. Для добросовестных граждан новые правила служат сигналом быть внимательнее и избегать использования своих счетов для сомнительных операций.
Нарушителям же придется столкнуться с серьезными неудобствами: блокировкой дистанционных инструментов и необходимостью личного визита в банк для снятия крупных сумм после проверки документов и объяснения источника средств.