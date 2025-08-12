С 1 сентября: снимать наличные в банкоматах придётся по новым правилам

Для тех, кто попал в базу, установлен особый порядок: чтобы снять наличные, необходимо лично обратиться в банк с паспортом. Даже если речь идет о профиле, который был случайно скомпрометирован или использовался без ведома владельца, лимиты и блокировки будут действовать автоматически.