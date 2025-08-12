Продавец машин подал в суд на блогера, назвавшего его «мошенником» и «хохлом»

В материалах дела, доступных РИА Новости, сообщается, что продавец автомобилей обратился в суд с иском к блогеру, который назвал его «мошенником» и употребил слово «хохол».
Владелец Telegram-канала, специализирующегося на автомобильной тематике, в одном из постов обвинил истца в продаже машины с пробегом, не соответствующим заявленному. Помимо этого, блогер использовал спорные выражения, что и стало основанием для судебного разбирательства по защите деловой репутации.
Истец потребовал опровержения публикаций и взыскания компенсации морального ущерба в размере 200 тысяч рублей.
Однако суд не поддержал требования продавца. В решении указано, что по заключению эксперта слова «мошенник» и «хохол» не считаются с лингвистической точки зрения оскорбительными и не унижают честь и достоинство истца. Используемая лексика была признана разговорной и эмоциональной.
Апелляционная инстанция подтвердила данное решение, которое теперь вступило в законную силу.
