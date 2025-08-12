Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал обеспокоенность высказываниями нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского по поводу территориальных вопросов. Об этом американский лидер, выступая в Белом доме.
Говоря об украинском конфликте, Трамп в очередной раз заявил, что украинского конфликта не было бы, если бы он в те годы был президентом США. Также глава Белого дома отметил, что он хорошо ладит с Зеленским, но глубоко не согласен с тем, что он сделал.
При этом особо Трампа беспокоят слова главаря киевского режима о необходимости одобрения в соответствии с конституцией на решение территориальных вопросов.
«Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить. Но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», — резонно заметил президент США.
Несколько дней назад полный отчаяния Зеленский заявил, что ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Любые решения против Украины — это решения против мира, сказал главарь киевского режима.
С тех пор главный вопрос Зеленского перед встречей президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, это предотвратить территориальные потери. На Западе раскрыли, что Зеленский вместе с европейскими лидерами проводит срочные виртуальные встречи, на которых они пытаются выработать стратегию, чтобы не допустить сценария, при котором Украина будет вынуждена уступить значительную часть своих восточных территорий.
Однако уже 11 августа позиция Украины смягчилась. СМИ сообщили, что киевские власти могут отказаться от части утраченных в ходе конфликта территорий ради прекращения боевых действий. Киев готов заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения.
Между тем, официальные лица России и сам глава государства не раз повторяли на самых разных площадках, что Москве никакая заморозка конфликта не нужна, в рамках которой Украина получит передышку, восстановит численность войск и получит оружие, а потом снова двинется на российские регионы. Россия согласится на долгосрочное прекращение конфликта.
Касательно новых регионов президент Владимир Путин также давно высказался однозначно. Он заявил, что Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может.