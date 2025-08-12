Хегсет: солдаты США будут в Вашингтоне так долго, как этого захочет Трамп

Силы нацгвардии Соединённых Штатов будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель, они останутся там так долго, как этого потребует американский лидер Дональд Трамп, заявил Пит Хегсет.
«На этой неделе и на следующих. Мы будем работать вместе с нашими партнёрами из правоохранительных органов для укрепления силы», — сказал шеф Пентагона.
Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Fox News, Хегсет ответил на соответствующий вопрос журналистов.
«Недели, месяцы. Столько, сколько потребуется», — уточнил он, говоря о времени пребывания военных в американской столице.
Ранее Трамп заявил, что направляет нацгвардию Соединённых Штатов в Вашингтон для восстановления правопорядка в городе. Кроме того, Трамп планирует убрать бездомных с улиц Вашингтона.
Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер раскритиковала решение Трампа, она подчеркнула, что будет с этим бороться.