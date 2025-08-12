Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: солдаты США будут в Вашингтоне так долго, как этого захочет Трамп

Трамп заявил, что направляет нацгвардию в Вашингтон.

Источник: Аргументы и факты

Силы нацгвардии Соединённых Штатов будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель, они останутся там так долго, как этого потребует американский лидер Дональд Трамп, заявил Пит Хегсет.

«На этой неделе и на следующих. Мы будем работать вместе с нашими партнёрами из правоохранительных органов для укрепления силы», — сказал шеф Пентагона.

Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Fox News, Хегсет ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Недели, месяцы. Столько, сколько потребуется», — уточнил он, говоря о времени пребывания военных в американской столице.

Ранее Трамп заявил, что направляет нацгвардию Соединённых Штатов в Вашингтон для восстановления правопорядка в городе. Кроме того, Трамп планирует убрать бездомных с улиц Вашингтона.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер раскритиковала решение Трампа, она подчеркнула, что будет с этим бороться.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше