В РФ могут упростить процесс идентификации личности по паспорту: об инициативе

Для россиян могут упростить процесс идентификации личности по паспорту. Сейчас для распознавания человека требуется ввод большинства данных, указанных в документе. Депутаты Госдумы предложили закрепить правило, согласно которому для подтверждения личности достаточно указать лишь серию и номер паспорта, цитирует ТАСС.
С инициативой выступили парламентарии от «Новых людей» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Александр Демин, Анна Скрозникова и Владимир Плякин. Они обратились с предложением к главе Минюста РФ Константину Чуйченко.
По утверждению депутатов, для надежного опознавания гражданина достаточно лишь серии и номера паспорта. Они считают, что сбор данных, включая код подразделения и другие сведения о человеке, является избыточным.
Парламентарии отметили, что инициатива направлена, в том числе, на упрощение бюрократических процессов. Депутаты добавили, что новые требования к указанию паспортных данных можно ввести во всех инстанциях.
«Партия “Новые люди” предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив в них правило, по которому для идентификации личности по паспорту достаточно указания его серии и номера», — говорится в тексте документа.
В Госдуме также обсуждают возможное ужесточение правил приема детей иностранных граждан в учебные заведения. В их отношении могут отменить бесплатное образование. Законопроектом также предлагается ограничить число попыток сдачи экзамена по русскому языку. Депутаты Госдумы хотят снизить его до трех.
Парламентарий Алексей Говырин напомнил гражданам об индексации некоторых видов пенсий. С сентября ряд россиян начнет получать повышенные выплаты. Размер пенсии скорректируют, в том числе, для тех, кто достиг возраста 80-ти лет. Повышение выплат затронет и пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе. Говоря о тех, кому исполнилось 80 лет, парламентарий отметил, что указанным лицам удвоят фиксированную часть страховой пенсии. Она составит чуть более 17 тысяч рублей.