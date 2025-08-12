В РФ могут упростить процесс идентификации личности по паспорту: об инициативе

Парламентарий Алексей Говырин напомнил гражданам об индексации некоторых видов пенсий. С сентября ряд россиян начнет получать повышенные выплаты. Размер пенсии скорректируют, в том числе, для тех, кто достиг возраста 80-ти лет. Повышение выплат затронет и пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе. Говоря о тех, кому исполнилось 80 лет, парламентарий отметил, что указанным лицам удвоят фиксированную часть страховой пенсии. Она составит чуть более 17 тысяч рублей.