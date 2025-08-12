Священник рассказал, как девушкам нужно молиться об удачном замужестве

Священнослужитель РПЦ, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) призвал мужчин молиться про себя при виде женщин в откровенных нарядах, чтобы не поддаться греху. В православной традиции соблазн считается грехом. Монах дал совет, как справляться с искушением, например, если рядом находится девушка в откровенной одежде. По его словам, нужно подавлять плотские желания и обращаться к Богу в молитве.