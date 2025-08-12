Ричмонд
Звонят в мессенджерах от имени Госуслуг: вот как аферисты нагло крадут аккаунты

Мошенники просят коды и получают доступ к кабинетам жертв на Госуслугах.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники упорно атакуют кабинеты россиян в Госуслугах. Об одном из способов напоминает РИА Новости. Для того, чтобы ввести жертву в заблуждение, аферисты используют аккаунты в мессенджерах с логотипом Госуслуг на заставке.

Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудником портала Госуслуг и убеждают, что её учётная запись не подтверждена. Для якобы подтверждения аферист предлагает жертве назвать код из смс и таким образом получает возможность войти в личный кабинет обманутого человека.

Госулуги неоднократно предупреждают, что операторы поддержки не запрашивают у граждан коды или пароли, напоминает агентство.

В чём смысл аферы с онлайн-займами и кодами, которую начали проворачивать мошенники, читайте здесь на KP.RU.

Также аферисты нашли новый способ обмана россиян и теперь звонят им под видом юристов, которые якобы готовы оказать помощь в оформлении документов для переезда из России, а также получения вида на жительство в других странах.

Напомним, мошенники придумывают схемы обмана на основе горячих новостей.