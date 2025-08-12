Звонят в мессенджерах от имени Госуслуг: вот как аферисты нагло крадут аккаунты

Мошенники упорно атакуют кабинеты россиян в Госуслугах. Об одном из способов напоминает РИА Новости. Для того, чтобы ввести жертву в заблуждение, аферисты используют аккаунты в мессенджерах с логотипом Госуслуг на заставке.
Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудником портала Госуслуг и убеждают, что её учётная запись не подтверждена. Для якобы подтверждения аферист предлагает жертве назвать код из смс и таким образом получает возможность войти в личный кабинет обманутого человека.
Госулуги неоднократно предупреждают, что операторы поддержки не запрашивают у граждан коды или пароли, напоминает агентство.
Также аферисты нашли новый способ обмана россиян и теперь звонят им под видом юристов, которые якобы готовы оказать помощь в оформлении документов для переезда из России, а также получения вида на жительство в других странах.
Напомним, мошенники придумывают схемы обмана на основе горячих новостей.